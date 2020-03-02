Банки Узбекистана начали предоставлять услугу мгновенных платежей QR-online

Банки Узбекистана запустили универсальный сервис мгновенных платежей QR-online, позволяющий принимать оплату без использования терминалов. Ожидается, что он будет наиболее востребован в сферах доставки товаров и перевозки пассажиров, сообщает Podrobno.uz.

Универсальный стандартизированный сервис платежей QR-online разработан и совместно с коммерческими банками запущен в эксплуатацию в соответствии с Концепцией развития цифрового банкинга в республике, пояснили в пресс-службе Центрального банка. Сервис основан на QR-коде (Quick Response Code – быстро определяемый код).

Для его использования торгово-сервисные предприятия должны через обслуживающие их коммерческие банки создать и зарегистрировать QR-код. Сканируя его при помощи мобильного приложения поставщика платежной услуги, покупатели смогут внести оплату. Деньги будут сняты со счетов банковских карт и электронных кошельков, привязанных к приложению.

Предприятия могут контролировать поступление средств при помощи @onlineqrbot в Теlegram, через банковский персональный кабинет или путем SMS-информирования.

Как подчеркнули в Центробанке, эта система, в отличие от альтернативных сервисов, разработана в соответствии с международными стандартами и работает во взаимосвязи с клиринговой системой расчетов Центрального банка. Планируется, что она будет популярна в сферах доставки товаров и перевозки пассажиров, как наиболее удобное средство принятия платежей без использования терминалов.

Коммерческие банки столицы уже выдали торгово-сервисным предприятиям более 3 тысяч QR-стикеров.