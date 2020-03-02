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  • 2 март 2020 11:53
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Узбекистан с 1 марта прекратил авиасообщение с Ираном и Афганистаном

Узбекистан с 1 марта прекратил авиасообщение с Ираном и АфганистаномМинистерство транспорта Узбекистана официально уведомило авиационные власти и компании Афганистана, Ирана и Италии о временном прекращении с 1 марта 2020 года авиасообщения с этими государствами, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные МИД.

 

Это сделано для "предотвращения проникновения и распространения коронавируса COVID-19 на территории Узбекистана".

 

"Узбекская сторона подтвердила гарантии о восстановлении нынешних слотов авиакомпаний этих стран по мере стабилизации ситуации с распространением коронавируса. Гражданам Узбекистана рекомендуется до улучшения обстановки в Афганистане, Иране и Италии воздержаться от поездок в эти страны", – сообщили в министерстве.

 

Ранее стало известно, что авиакомпания Uzbekistan Airways с 1 марта временно приостанавливает регулярные авиарейсы в Токио, Сеул и Рим в связи со вспышками коронавируса в Японии, Южной Корее и Италии.


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