С 1 марта изымаются из обращения монеты и банкноты старого образца

Монеты и банкноты старого образца номиналом 25 сумов и менее будут изъяты из обращения с 1 марта 2020 года.

С этого дня старые монеты и банкноты можно обменять на находящиеся в обращении монеты и банкноты только в Главных территориальных управлениях Центрального банка.

Срок конвертации монет и банкнот старого образца, подлежащих изъятию из обращения, установлен до 1 января 2021 года.

При этом расчеты, исходя из требований клиентов и населения, осуществляются:

- путем зачисления на счета банковской пластиковой карты (в полном объеме);

- путем обмена на монеты и банкноты, находящиеся в обращении;

- путем зачисления на соответствующие счета клиентов, на сберегательные счета граждан согласно их заявлениям;

- путем приема для оплаты коммунальных или других разовых платежей.