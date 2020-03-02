В столице и областных центрах появятся платные парковки. Выносить решение об их создании будут хокимияты, сообщает Podrobno.uz.

Комитет по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта опубликовал на портале СОВАЗ проект постановления Кабинета Министров "Об утверждении Положения о порядке создания и использования на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на городских улицах Ташкента и областных центров".

Документ разработан согласно указу президента "О мерах по глубокому реформированию системы дорожного хозяйства Республики Узбекистан", для увеличения пропускной способности проезжей части городских автотрасс и повышения уровня безопасности дорожного движения. Ожидается, что платные парковки повысят дисциплину водителей и увеличат размер поступлений в местные бюджеты.

Решение о выборе мест для парковок будут принимать Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и Ташкента. При этом они обязаны обеспечить проведение единой градостроительной политики, соответствие правилам дорожной безопасности и соблюдение градостроительных, экологических, санитарных, противопожарных и других обязательных норм.

Будут созданы рабочие группы из специалистов отдела городской инфраструктуры, архитектуры и градостроительства, управления безопасности дорожного движения, территориальных управлений Министерства транспорта, дорожного хозяйства.

Им предстоит проанализировать градостроительную и планировочную ситуацию, обследовать городские улицы и выявить места скопления транспортных средств, а также провести замеры транспортных потоков. Список предлагаемых мест для создания парковок будет направлен в хокимияты.

Хокимияты принимают решение о месте размещения парковки и согласовывают его с управлением архитектуры и градостроительства, управлением безопасности дорожного движения и предприятием дорожного хозяйства.

Рассмотреть предложения о создании парковок хокимияты должны в течение десяти дней, принять решение об их создании - в течение тридцати дней со дня получения заключения.

Стоимость парковки на платных стоянках будет единой для городских улиц, ее размер определит хокимият. Минимальное расчетное время - 30 минут после первого часа парковки.

Помещая машину на платную парковку, водитель получит талон-квитанцию с приложением кассового чека с указанием государственного номера его автомобиля, даты и времени прибытия на парковку. При этом с него будет взиматься предварительная оплата за первый час парковки. Этот талон должен быть помещен на удобное для просмотра контролером парковки место на панели приборов автомобиля.

На выезде с парковки водитель предъявит талон контролеру и получит окончательный расчет.

Время платного пользования парковкой устанавливается с 8:00 до 17:00 часов ежедневно.

Парковками смогут бесплатно пользоваться инвалиды и специализированные автотранспортные средства. Для бесплатной парковки транспортных средств водителей-инвалидов должно быть выделено не менее 10% мест от общего числа.

Документ открыт для обсуждения до 15 марта.