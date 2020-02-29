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  • 29 февраль 2020 10:30
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Узбекистан рассматривает возможность закрытия границ со странами, в которых произошли вспышки коронавируса

Узбекистан рассматривает возможность закрытия границ со странами, в которых произошли вспышки коронавируса

Узбекистан рассматривает возможность закрытия границ с некоторыми странами, в которых произошли вспышки коронавируса, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на слова директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия и главного государственного санитарного врача Бахрома Алматова.

 

"Распоряжением президента создана специальная комиссия. Она периодически собирается и обсуждает все актуальные вопросы по этому направлению, изучает ситуацию в мире, какая опасность есть по проникновению коронавируса на нашу территорию, какие мероприятия проводятся, их эффективность. Закрытие границы – сейчас это очень актуальный вопрос. Сейчас комиссия изучает этот вопрос, на днях они должны сказать свое решение по этому вопросу", – рассказал он, отвечая на вопрос корреспондента Podrobno.uz.

 

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и достигло на утро пятницы 83265 человек. При этом на Китай приходится 78824 подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных увеличилось до 4441.

 

По данным ВОЗ, на утро пятницы коронавирус зафиксирован в 46 странах мира. На утро 28 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, больше всего больных – 1766 – выявлено в Южной Корее, на территории Японии – 891, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

 

В Италии насчитывается 650 больных, Иране – 245, Сингапуре – 96, в Гонконге – 93, США – 60, Кувейте - 43, Таиланде – 40, во Франции – 38, в Бахрейне – 33, на Тайване – 32, в Австралии – 23, Малайзии – 22, Германии – 21, Вьетнаме – 16, Великобритании – 16, ОАЭ - 13, Канаде и Испании – по 12, Макао – 10.

 

Менее 10 случаев заболевания зафиксировано в Ираке, Швейцарии, на Филиппинах, в Хорватии, Греции, Индии, Израиле, Австрии, Финляндии, Омане, Пакистане, России, Швеции, Афганистане, Алжире, Бельгии, Бразилии, Камбодже, Дании, Египте, Эстонии, Грузии, Ливане, Непале, Северной Македонии, Нигерии, Норвегии, Румынии, Шри-Ланке.


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