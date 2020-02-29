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  • 29 февраль 2020 10:27
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Коронавирус на всех континентах, кроме Антарктиды. Минздрав Узбекистана просит не паниковать

Коронавирус на всех континентах, кроме Антарктиды. Минздрав Узбекистана просит не паниковатьСлучаи заражения или вспышки инфекции коронавируса уже зарегистрированы на всех континентах, кроме Антарктиды.

 

28 февраля стало известно, что коронавирус обнаружили в Белоруссии, Литве, Новой Зеландии, Нидерландах и Нигерии.

 

«Каждое государство должно понимать, что и у них появится первый пациент с COVID-19. И что дальше заражение коронавирусом будет распространяться. Насколько быстро? Какие меры будут приняты? Имеются ли у минздрава возможности, чтобы очаги предполагаемой эпидемии держать под контролем? На эти вопросы нужно отвечать прямо, не думая, что все обойдется, пройдет само, и не надеясь на авось. Потому что это может стать фатальной ошибкой», - сказал ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

 

За последние сутки в 24 регионах Китая не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Однако число инфицированных остается очень высоким - свыше 78 тысяч человек, за последние 24 часа было зафиксировано 44 летальных исхода.

 

В последнее время некоторые узбекистанцы говорят, что коронавирус уже в Узбекистане, а система медицинского контроля не может зафиксировать случаи заболевания. Многие жители республики также просят предоставить более подробную информацию.

 

Согласно последним данным Минздрава, ведомство в соответствии с международными медико-санитарными требованиями осуществляют профилактические и противоэпидемические мероприятия, направленные на обеспечение эпидемиологической стабильности по коронавирусной инфекции среди населения.

 

В настоящее время на государственной границе действуют 53 санитарно-карантинных пункта (СКП) для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, в страну.

 

«На сегодняшний день в этих СКП, наряду с другим отраслевым персоналом, в соответствии с установленными стандартами работают более 250 высококвалифицированных специалистов санитарно-эпидемиологической службы. Продолжается создание резерва современных систем тестирования на коронавирус, средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования и предметов медицинского назначения для медицинского персонала», - рассказали в Минздраве.

 

Также при Министерстве здравоохранения и Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия создан штаб, работающий 24 часа в сутки.

 

При этом в Минздраве подчеркнули, что «это не может давать основания для того, чтобы быть спокойными».

 

Кроме того, 27 февраля в Ташкенте состоялось очередное заседание чрезвычайной комиссии по борьбе с эпидемией.

 

«Ответственным лицам были даны поручения по пересмотру в соответствии с соответствующими требованиями деятельности организованных в воздушных и железнодорожных путях санитарно-карантинных пунктов, созданных в регионах штабов, налаживанию прочного сотрудничества с гостиницами, предприятиями, махаллей и органами внутренних дел, своевременному оповещению их о требованиях и рекомендациях государства, улучшению медико-патронажной службы, соблюдению санитарных правил в дошкольных образовательных учреждениях, школах, высших образовательных учреждениях и общественных местах», - рассказали в Минздраве.

 

Также были подчеркнуты задачи полного 14-дневного медицинского наблюдения каждого гражданина, приехавшего из стран, где была распространена коронавирусная инфекция, и систематической организации раннего выявления гриппа, ОРИ и острой пневмонии врачами первичной медицинской помощи и патронажными медсестрами.

 

В то же время при выявлении у приезжих граждан высокой температуры особое внимание уделяется проведению специальных лабораторных обследований, а также с целью предотвращения распространения заболевания и изоляции врачи семейной поликлиники обеспечивают медицинское наблюдение на дому.

 

Специалисты Минздрава призвали население не паниковать по поводу эпидемической ситуации, связанной с коронавирусом, но быть бдительными и соблюдать правила личной гигиены.

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