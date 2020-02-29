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  • 29 февраль 2020 10:20
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Торговые точки начнут платить комиссию с терминальных платежей

Торговые точки начнут платить комиссию с терминальных платежейСо 2 марта для торгово-сервисных предприятий вводится комиссия в 0,2% с оборота во всей терминальной инфраструктуры страны, сообщила пресс-служба Центрального банка Узбекистана.

 

«Это позволит, с одной стороны, покрыть часть расходов на развитие платежной инфраструктуры, с другой — предложить клиентам, часто осуществляющим платежи банковскими картами, различные системы поощрений и вознаграждений (кешбэки), что в свою очередь приведет к увеличению безналичных расчетов», — говорится в сообщении.

 

Регулятор отметил, что в международной практике при проведении платежей с помощью банковских карт, как правило, комиссия взимается не с владельца карты, а с субъектов торговли и услуг, принимающих платежи.

 

Бесплатное обслуживание платежной системы не соответствует международным стандартам и не стимулирует развитие платежной инфраструктуры и платежных сервисов, а также инвестиции в новые платежные продукты, подчеркнули в ЦБ.


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