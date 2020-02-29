» » » «Заставь дурака Богу молиться». Глава МНО — об измерении длины волос
﻿
  • 29 февраль 2020 10:16
  • 67

«Заставь дурака Богу молиться». Глава МНО — об измерении длины волос

«Заставь дурака Богу молиться». Глава МНО — об измерении длины волосМинистр народного образования (МНО) Шерзод Шерматов прокомментировал резонансный случай в школе, где измеряли длину волос учеников, сообщает Podrobno.uz.

 

Напомним, что на днях в соцсетях появились фотографии, сделанные предположительно в школе №24 Джизака, на которых учительница с линейкой меряет длину волос школьников. Как оказалось, эти фото были размещены в Телеграм-канале школы. На них демонстрировалось некое мероприятие с учениками, которые нарушили нормы этикета и поведения.

 

Вот как эту ситуацию прокомментировал глава МНО.

 

"Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет" – русская пословица, означающая "навредить из-за необдуманного и чрезмерного старания". Ни в каком поручении МНО нет задачи линейкой измерять длину волос, фотографировать и распространять. Кто-то, наверное, хотел показать, как они усердно работают… Вот если бы люди на местах с таким же рвением относились к выполнению задач по улучшению качества образования и своей квалификации...", – написал Шерматов в своем Телеграм-канале.


Похожие статьи:
﻿
Школьная форма пока не будет обязательной — глава МНО

Школьная форма пока не будет обязательной — глава МНО

Новости Узбекистана
﻿
Выпускниками 11-х классов стали 279 тысяч молодых людей

Выпускниками 11-х классов стали 279 тысяч молодых людей

Новости Узбекистана
﻿
«Зарплаты учителей нужно повышать в разы, а не на несколько процентов»

«Зарплаты учителей нужно повышать в разы, а не на несколько процентов»

Общество / Новости Узбекистана
﻿
В МНО уволены все начальники управлений и отделов

В МНО уволены все начальники управлений и отделов

Общество / Новости Узбекистана
﻿
Школы больше не будут подчиняться хокимиятам

Школы больше не будут подчиняться хокимиятам

Политика / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика