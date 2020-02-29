«Заставь дурака Богу молиться». Глава МНО — об измерении длины волос

Министр народного образования (МНО) Шерзод Шерматов прокомментировал резонансный случай в школе, где измеряли длину волос учеников, сообщает Podrobno.uz.

Напомним, что на днях в соцсетях появились фотографии, сделанные предположительно в школе №24 Джизака, на которых учительница с линейкой меряет длину волос школьников. Как оказалось, эти фото были размещены в Телеграм-канале школы. На них демонстрировалось некое мероприятие с учениками, которые нарушили нормы этикета и поведения.

Вот как эту ситуацию прокомментировал глава МНО.

"Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет" – русская пословица, означающая "навредить из-за необдуманного и чрезмерного старания". Ни в каком поручении МНО нет задачи линейкой измерять длину волос, фотографировать и распространять. Кто-то, наверное, хотел показать, как они усердно работают… Вот если бы люди на местах с таким же рвением относились к выполнению задач по улучшению качества образования и своей квалификации...", – написал Шерматов в своем Телеграм-канале.