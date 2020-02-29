«Заставь дурака Богу молиться». Глава МНО — об измерении длины волос

Министр народного образования (МНО) Шерзод Шерматов прокомментировал резонансный случай в школе, где измеряли длину волос учеников, сообщает Podrobno.uz.
Напомним, что на днях в соцсетях появились фотографии, сделанные предположительно в школе №24 Джизака, на которых учительница с линейкой меряет длину волос школьников. Как оказалось, эти фото были размещены в Телеграм-канале школы. На них демонстрировалось некое мероприятие с учениками, которые нарушили нормы этикета и поведения.
Вот как эту ситуацию прокомментировал глава МНО.