Uzbekistan Airways приостанавливает рейсы в Сеул

С 1 марта авиакомпания Uzbekistan Airways временно приостанавливает регулярные авиарейсы в Сеул в связи со вспышкой коронавируса в Южной Корее, сообщила пресс-служба перевозчика.

Пассажиры, вылетающие из Сеула рейсом HY514 29 февраля, по прилёту будут отправлены в пункт временного размещения. В компании попросили не встречать их в аэропорту Ташкента.

Как отмечается в сообщении, на всех рейсах авиакомпании совместно с Министерством здравоохранения Узбекистана введены повышенные меры безопасности, в том числе проводятся санитарно-карантинные мероприятия и медико-санитарный контроль лиц, пересекающих государственную границу Узбекистана.

По вопросам пребывания пассажиров в пункте временного размещения можно обращаться в штаб Агентства по санитарно-эпидемиологическому благополучию при Минздраве по телефону: 71−276−49−66.