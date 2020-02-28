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  • 28 февраль 2020 12:20
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Uzbekistan Airways приостанавливает рейсы в Джидду и Медину

Uzbekistan Airways приостанавливает рейсы в Джидду и Медину

Авиакомпания Uzbekistan Airways с 27 февраля приостанавливает выполнение всех рейсов из Ташкента в Джидду и Медину, сообщила пресс-служба перевозчика.

 

Это связано с введением властями Саудовской Аравии временного запрета на въезд паломников и туристов из 25 государств, в том числе из Узбекистана.

 

Принятие такого решения власти страны объясняют необходимостью предотвращения угрозы распространения коронавируса COVID-19.

 

В Uzbekistan Airways отметили, что авиакомпания в ближайшее время выполнит несколько рейсов, исключительно с целью вывоза граждан Узбекистана из Саудовской Аравии.

 

За дополнительной информацией можно обратиться в Управление мусульман Узбекистана по телефону 71−240−39−33 или в единый контактный центр авиакомпании по номеру 78−140−02−00.

 

ИСТОЧНИК


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