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  • 28 февраль 2020 12:09
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Начало весны в Узбекистане будет теплым и солнечным

Начало весны в Узбекистане будет теплым и солнечнымНачало весны будет теплым и солнечным. 1 и 2 марта температура поднимется на 8-10 градусов выше среднемноголетних значений и дойдет до 20-23 градусов, сообщает Podrobno.uz.

 

Метеорологи подвели итоги уходящего зимнего сезона. Он был таким же теплым, как и несколько предыдущих: преобладали дожди, лишь иногда переходящие в снег. Устойчивый снежный покров сохранялся только в горных районах.

 

Периоды, когда температура падала до 2-7 градусов мороза, были очень непродолжительными. Наряду с этим, временами температура повышалась до 15-20 градусов тепла и выше, радуя узбекистанцев весенней погодой.

 

Календарная весна продолжит эту тенденцию, начавшись с солнечной и очень теплой погоды. 1 и 2 марта воздух в дневные часы прогреется до 20-23 градусов, что на 8-10 градусов выше среднемноголетних значений.

 

Теплая и сухая погода сохранится на большей части территории Узбекистана до 3 марта, пообещали в Узгидромете. 4 и 5 марта прогнозируется заток прохладного и влажного воздуха, что понизит температурный фон и вызовет в отдельных районах дожди. Однако резких изменений в погоде в первую декаду весны не ожидается.

 

Тем не менее, метеорологи напомнили, что мартовская погода коварна, поскольку для этого периода характерна частая смена направления воздушных потоков. Периоды тепла чередуются с периодами похолоданий, а смена воздушных масс с одновременным выносом влаги формирует периоды неустойчивой погоды с выпадением дождей.

 

Самые сильные и частые дожди идут в Узбекистане именно в марте - не считая северных районов и пустынной зоны, на этот месяц приходится от 10 до 15 дней с осадками. Нередки случаи перехода дождя в снег и понижения температуры до отрицательных значений.


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