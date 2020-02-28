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  • 28 февраль 2020 11:57
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Контейнеры для сбора батареек начали устанавливать по стране

Контейнеры для сбора батареек начали устанавливать по странеГосударственный комитет по экологии и охране окружающей среды инициировал установку специальных контейнеров для сбора батареек по стране. Первые из них появились в Ташкенте и Ферганской области, сообщает gazeta.uz.

 

Как сообщила пресс-служба ведомства, контейнеры, по внешней форме напоминающие сами батарейки, в первую очередь устанавливаются в пунктах приема отходов.

 

«На начальном этапе установили 100 контейнеров, в том числе на базарах и в других местах массового скопления людей», — рассказал специалист Ферганского областного подразделения «Тоза худуд» Мирзаолим Нурматов.

 

«Это часть масштабной работы Госкомэкологии по улучшению санитарного состояния территорий и повышению экологической культуры населения. Будем приучать граждан более осознанно подходить к обращению с отходами», — добавил он.

 

На сегодня в Ташкенте установлены 530 контейнеров «Махсустранс» и 171 — частных компаний по санитарной очистке. Установка продолжается и охватит все действующие пункты приема отходов.

 

Собранные батарейки будут храниться в контейнерах крупного размера в основном на территории местных филиалов «Тоза худуд» и «Махсустранс».

 

Вопрос их дальнейшей переработки будет решаться, так как в стране еще нет необходимых производственных мощностей, отметили в Госкомэкологии. Ведомство также рассматривает вариант отправки батареек на утилизацию за рубеж.

 

В комитете напомнили, что использованные батарейки нельзя выбрасывать в общий мусор из-за содержащихся в них токсичных веществ — свинца, кадмия, ртути, никеля, цинка и других.

 

«Если они окажутся на полигоне с остальными бытовыми отходами, то постепенно покрытие разрушится, а опасные элементы проникнут в почву, грунтовые, а затем и поверхностные воды. В случае же попадания батарейки на мусоросжигательный завод вредные соединения станут загрязнять атмосферный воздух», — подчеркнули в Госкомэкологии.


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