» » » У 232 пассажиров самолета, прибывшего в Ташкент из Сеула, не обнаружен коронавирус
﻿
  • 28 февраль 2020 11:42
  • 61

У 232 пассажиров самолета, прибывшего в Ташкент из Сеула, не обнаружен коронавирус

У 232 пассажиров самолета, прибывшего в Ташкент из Сеула, не обнаружен коронавирусУ 232 пассажиров и 12 членов экипажа самолета, прибывшего в Ташкент из Сеула, не обнаружены признаки коронавирусной инфекции, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Минздрава.

 

"Все прилетевшие в течение 14 дней будут находиться под наблюдением врачей в их районных медицинских учреждениях", – сообщили в Минздраве.

 

Напомним, что пассажиры и экипаж рейса Сеул-Ташкент, прилетевшего 27 февраля, из-за угрозы коронавируса были помещены под временную санитарную изоляцию в отдельном зале ташкентского аэропорта.

 

По состоянию на утро четверга, 27 февраля, в Южной Корее количество больных коронавирусной инфекцией Covid-19 выросло до 1595 человек. Это самый высокий показатель за пределами материкового Китая.

 

Известно, что 307 случаев заражения Covid-19 зафиксировано в городе Тегу, где вспышку инфекции связывают с религиозной организацией Шинчонджи. По словам правительства, более 200 тысяч членов организации сейчас проверяют на наличие коронавируса.


Похожие статьи:
﻿
Прибывших из Сеула в Ташкент временно изолировали

Прибывших из Сеула в Ташкент временно изолировали

Новости Узбекистана
﻿
На карантине находится 771 прибывший из Китая

На карантине находится 771 прибывший из Китая

Новости Узбекистана
﻿
Минздрав: оснований для беспокойства в связи с распространением коронавируса нет

Минздрав: оснований для беспокойства в связи с распространением коронавируса нет

Новости Узбекистана
﻿
Минздрав готов к появлению коронавируса из КНР

Минздрав готов к появлению коронавируса из КНР

Новости Узбекистана
﻿
Сегодня исполнилось 37 лет со дня трагической гибели команды

Сегодня исполнилось 37 лет со дня трагической гибели команды "Пахтакор-79"

Новости Узбекистана / Спорт
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика