У 232 пассажиров самолета, прибывшего в Ташкент из Сеула, не обнаружен коронавирус

У 232 пассажиров и 12 членов экипажа самолета, прибывшего в Ташкент из Сеула, не обнаружены признаки коронавирусной инфекции, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Минздрава.

"Все прилетевшие в течение 14 дней будут находиться под наблюдением врачей в их районных медицинских учреждениях", – сообщили в Минздраве.

Напомним, что пассажиры и экипаж рейса Сеул-Ташкент, прилетевшего 27 февраля, из-за угрозы коронавируса были помещены под временную санитарную изоляцию в отдельном зале ташкентского аэропорта.

По состоянию на утро четверга, 27 февраля, в Южной Корее количество больных коронавирусной инфекцией Covid-19 выросло до 1595 человек. Это самый высокий показатель за пределами материкового Китая.

Известно, что 307 случаев заражения Covid-19 зафиксировано в городе Тегу, где вспышку инфекции связывают с религиозной организацией Шинчонджи. По словам правительства, более 200 тысяч членов организации сейчас проверяют на наличие коронавируса.