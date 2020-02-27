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  • 27 февраль 2020 15:49
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На границе задержан гражданин с гильзами и 15 кг охотничьей дроби

На днях сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями приграничного таможенного поста «Даут-ата» УГТК по Республике Каракалпакстан в соответствии с установленным порядком был осуществлен таможенный контроль в отношении прибывшего на территорию таможенного поста с соседнего государства автотранспортного средства марки "Лада Ларгус”, за рулем которого находился гражданин М.Д. 
 

На границе задержан гражданин с гильзами и 15 кг охотничьей дроби


В результате таможенного досмотра, в автотранспортном средстве были обнаружены сокрытые от таможенного контроля и не заявленные в пассажирской таможенной декларации 337 единиц гильз для огнестрельного оружия и 15 килограммов дроби, которые гражданин пытался незаконно ввести на территорию Республики Узбекистан.

Дробь (охотничья) — разновидность поражающих элементов, которыми снаряжаются патроны гладкоствольного оружия.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.
Согласно статье 246 Уголовного кодекса Республики Узбекистан контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу Республики Узбекистан помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документации или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или декларированием не своим наименованием сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, взрывных устройств, вооружения, огнестрельного оружия или боеприпасов, а равно наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ, либо материалов, пропагандирующих религиозный экстремизм, сепаратизм и фундаментализм – наказывается лишением свободы от пяти до десяти лет, сообщает Даракчи

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