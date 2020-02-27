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  • 27 февраль 2020 10:39
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Прибывших из Сеула в Ташкент временно изолировали

Прибывших из Сеула в Ташкент временно изолировали

Пассажиры рейса HY514, прибывшие в четверг в Ташкент из Сеула, помещены под временную санитарную изоляцию в отдельном зале международного терминала аэропорта столицы. Как сообщает gazeta.uz со ссылкой на пресс-службу компании Uzbekistan Airways, это сделано в целях предупреждения распространения короновируса в Узбекистане.

 

«После проведения ряда необходимых профилактических мер со стороны Министерства здравоохранения Республики Узбекистан и при условии подтверждения отсутствия симптомов ОРВИ пассажиры смогут покинуть карантинное помещение», — отметили в компании.

 

По данным на 27 февраля, в Республике Корея зарегистрировано 1595 случаев инфицирования коронавирусом COVID-2019, сообщило РИА Новости. 1338 случаев заражения (более 80%) приходится на город Тэгу и соседнюю провинция Кёнсан-Пукто. В Сеуле зарегистрировано 55 случаев. Ранее в стране был поднят уровень эпидемиологической угрозы с третьего «оранжевого» до четвертого «красного».


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