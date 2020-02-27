В Узбекистане внедрят электронный учет беременных женщин и услугу «Рождение ребенка»

Планируется внедрение электронного учета беременных женщин, а также автоматического формирования электронного свидетельства о рождении ребенка и назначение пособия.

Национальное агентство проектного управления вынесло на обсуждение проект постановления президента, предусматривающий внедрение электронного учета беременных женщин и комплексной услуги «рождение ребенка».

Данные услуги будут включать в себя:

- регистрацию рождения ребенка и формирование электронного свидетельства о рождении;

- создание электронной медицинской карты ребенка;

- автоматическое назначение пособия при рождении ребенка;

- постановку в очередь на прием в детский сад.

Предусмотрено, что постановку на учет беременных смогут производить и частные медицинские учреждения.

Отмечается, что беременная женщина обязана встать на медицинский учет в срок до 12 недель беременности. При этом она должна предоставить данные своего паспорта, свидетельства о браке и паспорта мужа (при наличии брака), а также контактные данные. Копию автоматически формируемого свидетельства о рождении ребенка на бумажном носителе родителям можно будет получить в роддоме.

Единовременное пособие при рождении ребенка также будет назначаться автоматически после регистрации рождения ребенка. Пособие выплачивает Пенсионный фонд и «Халк банк». При этом оно будет выплачено при условии обращения за ним не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.

Также, в связи с внедрением электронного учета, предлагается отменить истребование при оказании госуслуг копии свидетельства о рождении, а также справки органа ЗАГС, выдаваемой для получения единовременного пособия при рождении ребенка.

Отмечается, что данные изменения внедряются с целью сокращения сложных и длительных процессов, требующих неоднократного посещения госучреждений, заполнения нескольких форм документов и ожидания результата оказания государственной услуги. Обсуждение проекта продлится до 11 марта 2020 года.

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