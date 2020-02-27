Сколько дней отдохнут узбекистанцы в марте?

На праздник Навруз жителей Узбекистана ждет трехдневный непрерывный отдых.

Президент Шавкат Мирзиёев в ноябре прошлого года подписал указ «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2020 году».

Согласно документу, узбекистанцы на праздник Навруз будут отдыхать 3 дня подряд:

- 21 марта – суббота (праздничный день);

- 22 марта – воскресенье (выходной день);

- 23 марта – понедельник (дополнительный нерабочий день).

Отмечается, что дополнительный нерабочий день на праздник 8 марта, который выпадает на воскресенье, не предусмотрен, пишет UzNews.