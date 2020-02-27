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  • 27 февраль 2020 10:24
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Сколько дней отдохнут узбекистанцы в марте?

Сколько дней отдохнут узбекистанцы в марте?На праздник Навруз жителей Узбекистана ждет трехдневный непрерывный отдых.

 

Президент Шавкат Мирзиёев в ноябре прошлого года подписал указ «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2020 году».

 

Согласно документу, узбекистанцы на праздник Навруз будут отдыхать 3 дня подряд:

- 21 марта – суббота (праздничный день);

- 22 марта – воскресенье (выходной день);

- 23 марта – понедельник (дополнительный нерабочий день).

 

Отмечается, что дополнительный нерабочий день на праздник 8 марта, который выпадает на воскресенье, не предусмотрен, пишет UzNews.


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