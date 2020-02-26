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  • 26 февраль 2020 15:23
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Из-за дорогих автокредитов в Узбекистане повысилась средняя ставка

В Узбекистане банковская процентная ставка по кредитам в национальной валюте выросла до 25,8%, сообщает Центробанк.

 

Из-за дорогих автокредитов в Узбекистане повысилась средняя ставка

 

Для сравнения - год назад этот показатель составлял 22,6%. По информации ЦБ, такое резкое увеличение связано с ростом более дорогих автокредитов. 

В январе текущего года средневзвешенная процентная ставка по всем кредитам за исключением автокредитов, составила 25,1%.

 

Напомним, в декабре 2019 года Центральный банк Узбекистана утвердил Положение о порядке расчета долговой нагрузки по кредитам и микрозаймам, получаемым физическими лицами.

 

Новым положением вводится понятие "показатель кредитного бремени" – отношение средних ежемесячных платежей по всем полученным кредитам и выданным гарантиям к средним ежемесячным доходам получателя кредита (то есть его среднемесячная зарплата, пенсия и другие доходы за последние 12 месяцев).

 

Данный показатель рассчитывается в том случае, если общая сумма кредитов по всем договорам, заключаемым физлицом с микрокредитными организациями и ломбардами, а также остатка основного долга по действующим кредитам, превышает 50 базовых расчетных величин.

 

С марта 2020 года выдача кредита (микрозайма) будет разрешена, если кредитное бремя получателя займа не превысит 50 процентов.

 

Положением также установлен предельный уровень процентной ставки, начисляемой ежедневно согласно договору, в размере не выше 0,3%. Наряду с этим пеня и проценты за нарушение условий договора не должны превышать половины общей годовой суммы долга по кредиту.


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