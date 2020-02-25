Требования к внешнему виду и одежде внедрят для частных школ

Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабинете Министров Узбекистана опубликовала для обсуждения проект постановления правительства о внесении изменений в положении о лицензировании деятельности в сфере оказания негосударственных образовательных услуг.

Как пишет gazeta.uz, документом предлагается внедрить требования к одежде и внешнему виду учащихся, которые прописаны в положении о единой школьной форме в государственных школах.

В частности, не допускается включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий и субкультур (хиджаб, кипа, кашая, крест и другие) в школьную форму. Ранее это объяснялось тем, что в Узбекистане проживают люди разных национальностей и конфессий, а также тем, что обязательное общее среднее образование считается светским.

Согласно предлагаемым правилам к внешнему виду учащихся, мальчикам запрещается ношение бороды, пирсинга и татуировок на открытой части тела, отращивание длинных волос и их окрашивание в яркие цвета.

Девочкам планируется запретить пирсинг и татуировки на открытых частях тела, окрашивание волос в яркие цвета, яркий макияж, маникюр, отращивание ногтей, ношение больше одной серьги в ухе и наличие колец на пальцах.

Основные требования к форме и внешнему виду:

·Одежда должна быть не слишком узкой и не слишком широкой;

·Длина юбки для девочек должна быть на 5−15 см ниже колена;

·Брюки мальчиков должны быть ниже щиколоток;

·Каблук обуви не должен быть выше 3 см;

·Должны быть застегнуты все пуговицы на рубашке, кроме самой верхней;

·Одежда должна быть всегда чистой и поглаженной.

В проекте постановления отмечается, что образец единой формы учащихся частных школ будет утверждаться решением педагогического совета по согласованию с родителями. Форма может быть такой же, как единая школьная форма для государственных школ.

При этом если для государственных школ единая школьная форма станет обязательной с 2024−2025 учебного года, то для частных школ это будет носить рекомендательный характер.

Обсуждение проекта документа продлится до 8 марта.