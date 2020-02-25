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  • 25 февраль 2020 10:53
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Узбекские аэропорты снижают и отменяют ряд сборов для иностранных авиаперевозчиков

Узбекские аэропорты снижают и отменяют ряд сборов для иностранных авиаперевозчиковУзбекские аэропорты с 1 марта снижают и отменяют ряд сборов для иностранных авиаперевозчиков, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Uzbekistan Airports.

 

"В рамках реализации мероприятий по расширению географии полётов и созданию благоприятных условий для иностранных авиаперевозчиков со стороны Uzbekistan Airports принято решение о снижении ставок на наземное обслуживание воздушных судов иностранных авиакомпаний в аэропортах Узбекистана", – сообщили в компании.

 

Принятое решение, добавили в Uzbekistan Airports, направлено на повышение конкурентоспособности аэропортов республики на международном рынке авиационных услуг, удовлетворение спроса со стороны населения страны и увеличение потока иностранных туристов в республику.

 

В частности, с 1 марта 2020 года во всех региональных аэропортах отменяется ставка за обслуживание прибывающих пассажиров и снижается ставка за обработку грузов для грузовых рейсов иностранных авиакомпаний.

 

Наряду с этим, в целях улучшения качества обслуживания для пассажиров бизнес-класса иностранных авиакомпаний, снижена стоимость обслуживания в зале повышенной комфортности Business Lounge международного аэропорта Ташкент.

 

"Сокращение расходов иностранных авиакомпаний на услуги по обслуживанию рейсов в аэропортах республики направлено на снижение стоимости авиабилетов для населения страны и иностранных туристов, кроме того снижение тарифов на обработку груза будет способствовать дальнейшему развитию экспортного потенциала страны", – подчеркнули в компании.

 

Напомним, ранее министр транспорта Эльёр Ганиев анонсировал снижение стоимости обслуживания иностранных авиакомпаний на 20%.


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