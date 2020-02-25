Госкомэкологии предложил ужесточить наказание за вырубку деревьев

Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды выступает за ужесточение наказания за незаконную вырубку деревьев, сообщает gazeta.uz со ссылкой на пресс-службу комитета.

Согласно подготовленным комитетом поправкам в Уголовный кодекс, которые скоро будут представлены в компетентные инстанции, за повреждение, уничтожение посевов, леса или других насаждений (статья 198) планируется увеличить сумму штрафов (сейчас — до 100 базовых расчетных величин), продолжительности обязательных общественных работ (ныне — до 360 часов) и исправительных работ (сегодня — до 3 лет), а также срока ограничения или лишения свободы (в настоящее время — до 3 лет).

«Госкомэкологии полностью разделяет озабоченность узбекистанцев вопиющими случаями нарушения моратория на вырубку деревьев и выступает за усиление уголовной ответственности в отношении виновных», — говорится в сообщении.

В комитете назвали беспрецедентной ситуацию с незаконной вырубкой сразу 81 дерева в Яккасарайском районе Ташкента 20 февраля. «Едва получив сигнал о ней, разобраться в происходящем выехали не только сотрудники городского управления по экологии и охране окружающей среды, но и руководство Госкомэкологии Республики Узбекистан», — отмечается в сообщении.

«Коллектив Госкомэкологии осознает, что подобные незаконные вырубки — огромная невосполнимая потеря для растительного мира и окружающей среды в целом. В связи с этим важно, с одной стороны, расширять информационно-просветительскую работу, разъясняя населению и предпринимателям значение деревьев в нашей жизни. С другой, формирование ответственного отношения к этому вопросу связано с усилением законодательно закрепленной ответственности за допускаемые нарушения», — считают в комитете.

Чтобы восполнить страдающий из-за вырубок зеленый покров страны Госкомэкологии предлагает расширить посадки новых деревьев. Этому должны способствовать общереспубликанские акции «Яшил Ватаним», «Один миллион деревьев» и другие подобные инициативы.

Комитет поблагодарил «неравнодушных соотечественников, в том числе журналистов и блогеров, за привлечение внимания к имеющимся в сфере проблемам». «Убедительно просим всех узбекистанцев как можно скорее сообщать о вырубке деревьев или иных нарушениях природоохранного законодательства, о которых вам стало известно, по телефонам „горячей линии" Госкомэкологии: 71−236−26−66 и 71−207−11−07. Телефоны работают круглосуточно и без выходных. Чем быстрее наши инспекторы узнают о таких случаях, тем оперативнее смогут остановить правонарушителей и спасти как можно больше деревьев», — говорится в сообщении.