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  • 24 февраль 2020 13:10
  • 24

В Узбекистане предложили создать туристический телеканал

В Узбекистане предложили создать туристический телеканал

Вице-премьер и глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов предложил создать в Узбекистане новый телеканал "Туризм 365", сообщает Podrobno.uz.

 

"Возможно, пришло время открыть телеканал "Туризм 365", поскольку внутренний туризм сегодня не изучен на требуемом уровне", – отметил вице-премьер в ходе встречи с гидами.

 

Кроме того, Абдухакимов сообщил, что Госкомтуризма завершил работу над новым проектом, который позволит туристам общаться и оперативно обмениваться информацией с гидами-экскурсоводами, что даст возможность в будущем своевременно решать проблемы, связанные с путешествиями.

 

"Наша просьба гидам – если вы столкнулись какими-либо проблемами, путешествуя с туристом, незамедлительно отправьте нам об этом текст, фотографии или аудио через эту платформу. Не секрет, что проблем с кафе и ресторанами, санитарно-гигиеническими узлами и инфраструктурой немало. Кроме того, обращение поставщиков туристических услуг может быть невежливым. Если вы оперативно уведомите нас о подобных недостатках, мы предпримем необходимые меры в сотрудничестве с соответствующими государственными органами и организациями. Таким образом, мы совместно решим существующие проблемы", – подчеркнул он.

 

Вице-премьер также отметил необходимость увеличения количества гидов в Узбекистане в короткие сроки.

 

"Мы должны вывести туризм на новый уровень, потому что туризм – это прежде всего рабочие места для местного населения. Если сегодня в стране имеется более 1000 гидов, то за короткий срок мы должны увеличить их количество да 5000", – сказал он.


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