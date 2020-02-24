В Узбекистане предложили создать туристический телеканал

Вице-премьер и глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов предложил создать в Узбекистане новый телеканал "Туризм 365", сообщает Podrobno.uz

"Возможно, пришло время открыть телеканал "Туризм 365", поскольку внутренний туризм сегодня не изучен на требуемом уровне", – отметил вице-премьер в ходе встречи с гидами.

Кроме того, Абдухакимов сообщил, что Госкомтуризма завершил работу над новым проектом, который позволит туристам общаться и оперативно обмениваться информацией с гидами-экскурсоводами, что даст возможность в будущем своевременно решать проблемы, связанные с путешествиями.

"Наша просьба гидам – если вы столкнулись какими-либо проблемами, путешествуя с туристом, незамедлительно отправьте нам об этом текст, фотографии или аудио через эту платформу. Не секрет, что проблем с кафе и ресторанами, санитарно-гигиеническими узлами и инфраструктурой немало. Кроме того, обращение поставщиков туристических услуг может быть невежливым. Если вы оперативно уведомите нас о подобных недостатках, мы предпримем необходимые меры в сотрудничестве с соответствующими государственными органами и организациями. Таким образом, мы совместно решим существующие проблемы", – подчеркнул он.

Вице-премьер также отметил необходимость увеличения количества гидов в Узбекистане в короткие сроки.

"Мы должны вывести туризм на новый уровень, потому что туризм – это прежде всего рабочие места для местного населения. Если сегодня в стране имеется более 1000 гидов, то за короткий срок мы должны увеличить их количество да 5000", – сказал он.