В Узбекистане ужесточаются требования к размещению наружной рекламы

В Узбекистане изменится порядок размещения рекламных щитов. Соответствующее постановление принял Кабмин республики, сообщает Sputnik Узбекистансо ссылкой на пресс-службу Минюста.

Согласно новым требованиям, земли под установку рекламных конструкций будет выдаваться в аренду на 10 лет, если объектом размещения служит государственное здание — то на пять лет. При этом рекламодатели, устанавливающие цифровые экраны, получат участок в аренду сроком еще на 10 лет.

До введения этих норм всем владельцам банеров и рекламных щитов было дано время на адаптацию к новым условиям в течение полугода. Если требования не будут выполнены, а конструкции добровольно не демонтированы, решение и снос будет происходить по решению суда.

Кроме того, с 1 марта 2020 года в Ташкенте будет введен особый режим деятельности в сфере размещения наружной рекламы. Согласно ему заявки на право размещения объектов наружной рекламы на земельных участках будут приниматься через систему E-IJRO AUXION, причем исключительно для цифровых носителей информации.

Из ограничительных мер стоит отметить запрет на размещение рекламы на тротуарах и в пешеходных переходах.