Узбекистан не будет повышать возраст выхода на пенсию – вице-премьер

Узбекистан в настоящее время не будет повышать пенсионный возраст, заявил вице-премьер и министр финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров.

"Недавно в Интернете и других источниках появились сообщения о том, что возраст выхода на пенсию в Узбекистане может быть увеличен. Я прочитал несколько из них лично. Я думаю, что пришло время прояснить вопрос: в настоящее время пенсионный возраст не будет увеличиваться", – написал он в своем Twitter-аккаунте.

Ранее информацию о повышении пенсионного возраста опровергли в Пенсионном фонде.

В настоящее время Пенсионный фонд изучает пенсионные системы в зарубежных странах с привлечением экспертов из авторитетных международных финансовых институтов, в частности Всемирного банка, ПРООН и Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации.

В частности, изучается возможность перехода на трехуровневую пенсионную систему, которая позволит заинтересовать граждан в выплате пенсионных взносов.

На первом уровне предусматривается выплата минимальной государственной пенсии. На втором уровне пенсионная выплата накапливается на лицевом счете на основании определенного вычета из заработной платы с учетом процентов не ниже ставки рефинансирования ЦБ. В третьем случае размер отчислений в Пенсионный фонд определяется населением.

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