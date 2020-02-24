В середине недели резко похолодает

Вторжение влажной и холодной воздушной массы, сформировавшейся над районами Поволжья, ожидается на территории Узбекистана 26−27 февраля, сообщил Узгидромет.

В эти дни по республике пройдут дождь и снег, местами возможно сильные. Ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, возможны порывы до 23−28 м/с.

Температура воздуха в среду, 26 февраля, ночью +7…12 градусов, днем — +13…+18 градусов, по северу ночью и днем +3…+8 градусов.

В четверг, 27 февраля, температура воздуха по стране понизится до +3…+8 градусов.