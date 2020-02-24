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  • 24 февраль 2020 12:38
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В середине недели резко похолодает

В середине недели резко похолодаетВторжение влажной и холодной воздушной массы, сформировавшейся над районами Поволжья, ожидается на территории Узбекистана 26−27 февраля, сообщил Узгидромет.

 

В эти дни по республике пройдут дождь и снег, местами возможно сильные. Ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, возможны порывы до 23−28 м/с.

 

Температура воздуха в среду, 26 февраля, ночью +7…12 градусов, днем — +13…+18 градусов, по северу ночью и днем +3…+8 градусов.

 

В четверг, 27 февраля, температура воздуха по стране понизится до +3…+8 градусов.


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