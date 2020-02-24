«Узбеккино» начали съемку исторического фильма к 75-летию Победы

Кинематографисты Узбекистана снимают военную драму,
основанную на реальных событиях. В центре сюжета – история Зульфии Закировой. В
Великую Отечественную женщина потеряла пятерых сыновей, сообщает информагентство
МИР 24.
Фото: «Узбеккино»
Он обещал своей возлюбленной, что обязательно вернется,
но война решила иначе. Юсуф
Холматов погиб в битве за Ленинград. Ему было 20 лет. Роль своего сверстника
играет Бунед Рахматуллаев. Для него это первая роль в военном фильме.
Признается, что справиться с эмоциями очень сложно. «Каждый раз, когда я
говорю о своем персонаже, у меня слезы на глазах, потому что это очень тяжело. Дома
родители увидели меня в таком состоянии – у них слезы тоже были. Это настоящая
война, мы это увидели, прожили и поняли, что такое потеря, – поделился актер.
Юсуф – младший из сыновей Зульфии Закировой. Ее история и
послужила основой для сюжета нового узбекского фильма под названием «Илхак». В
переводе означает «ждущий». Женщина из села Ханабад одна вырастила пятерых
сыновей и дочь. Но своих мальчиков с войны она так и не дождалась. На всех
пришли похоронки. Последняя – в феврале 45-го. Зульфия вместе с невестками
носила траур всю жизнь. «Во всем мире одинаковые матери. Хоть Украина, хоть
Беларусь, хоть Россия. Нация вообще не имеет значения. Все зовут «мама»,
«мама», «мама». Этот фильм не только о героизме Зульфии, а о героизме всех
матерей», – рассказал второй режиссер Зафар Аскаров.
Совместно с белорусской киностудией съемочная группа из
Узбекистана снимает только военные сцены. Атмосферу 43-его воссоздали на
территории одного из заводов Минска. Некоторым
его цехам больше века – фактура говорящая. «Лозунги на красном советском
кумаче – это практически в картине главный действующий герой, этот
лозунг проходит через весь фильм. А к концу фильма эти лозунги как
бы выдавливают жизнь и остаются в кадре, как призыв, за что мы
воевали. И здесь такая траектория, что все-таки все погибли за Родину, за мать, — пояснила
художник-постановщик Наталья Навоенко.
Премьера фильма запланирована на май. Тогда же в Парке
Победы в Ташкенте должны установить памятник в честь Зульфии Закировой, как
символ мужества и стойкости женщин во время войны. Идея создания фильма «Илхак»
принадлежит президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву.