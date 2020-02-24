«Узбеккино» начали съемку исторического фильма к 75-летию Победы

Юсуф Холматов погиб в битве за Ленинград. Ему было 20 лет. Роль своего сверстника играет Бунед Рахматуллаев. Для него это первая роль в военном фильме. Признается, что справиться с эмоциями очень сложно. «Каждый раз, когда я говорю о своем персонаже, у меня слезы на глазах, потому что это очень тяжело. Дома родители увидели меня в таком состоянии – у них слезы тоже были. Это настоящая война, мы это увидели, прожили и поняли, что такое потеря, – поделился актер .

Юсуф Холматов погиб в битве за Ленинград. Ему было 20 лет. Роль своего сверстника играет Бунед Рахматуллаев. Для него это первая роль в военном фильме. Признается, что справиться с эмоциями очень сложно. «Каждый раз, когда я говорю о своем персонаже, у меня слезы на глазах, потому что это очень тяжело. Дома родители увидели меня в таком состоянии – у них слезы тоже были. Это настоящая война, мы это увидели, прожили и поняли, что такое потеря, – поделился актер .

Он обещал своей возлюбленной, что обязательно вернется, но война решила иначе. Юсуф Холматов погиб в битве за Ленинград. Ему было 20 лет. Роль своего сверстника играет Бунед Рахматуллаев. Для него это первая роль в военном фильме. Признается, что справиться с эмоциями очень сложно. «Каждый раз, когда я говорю о своем персонаже, у меня слезы на глазах, потому что это очень тяжело. Дома родители увидели меня в таком состоянии – у них слезы тоже были. Это настоящая война, мы это увидели, прожили и поняли, что такое потеря, – поделился актер .





Юсуф – младший из сыновей Зульфии Закировой. Ее история и послужила основой для сюжета нового узбекского фильма под названием «Илхак». В переводе означает «ждущий». Женщина из села Ханабад одна вырастила пятерых сыновей и дочь. Но своих мальчиков с войны она так и не дождалась. На всех пришли похоронки. Последняя – в феврале 45-го. Зульфия вместе с невестками носила траур всю жизнь. «Во всем мире одинаковые матери. Хоть Украина, хоть Беларусь, хоть Россия. Нация вообще не имеет значения. Все зовут «мама», «мама», «мама». Этот фильм не только о героизме Зульфии, а о героизме всех матерей», – рассказал второй режиссер Зафар Аскаров.