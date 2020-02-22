В Ташкенте озвучили показатели YouTube в Узбекистане

У YouTube в Узбекистане более 100 млн просмотров ежемесячно. Об этом в пятницу, 21 февраля, объявил в Ташкенте Самсон Безмятежный, глава Genesis YouTube Central Asia, официального партнера YouTube в Центральной Азии.

Видеосервис занимает в стране 10-е место по популярности среди сайтов. Это объяснили тем, что люди пока боятся заходить на сайт из-за дорого интернета. При оценке аудитории учитывались граждане Узбекистана в России и других стран, пишет spot.uz.

«Количество пользователей в самом Узбекистане пока не велико — 25%, что составляет 25 млн просмотров в месяц», — отметил Безмятежный.

Среднестатистический узбекистанский пользователь просматривает в день от пяти роликов. Сеанс — 20 минут в день. Основная аудитория — мужчины (70%). Заходят узбекистанцы на сайт в основном с мобильных устройств (72%), на втором месте — десктопы (24%).

Для сравнения, в Казахстане второе место занимают Smart TV (20% — 2,5 млн человек в месяц). Youtube заменил для казахстанцев стандартное телевещание.

Ядром выступают люди в возрасте 25−34 лет, на которых приходится 38% от общей аудитории.