» » » В Ташкенте озвучили показатели YouTube в Узбекистане
﻿
  • 22 февраль 2020 10:05
  • 79

В Ташкенте озвучили показатели YouTube в Узбекистане

В Ташкенте озвучили показатели YouTube в Узбекистане

У YouTube в Узбекистане более 100 млн просмотров ежемесячно. Об этом в пятницу, 21 февраля, объявил в Ташкенте Самсон Безмятежный, глава Genesis YouTube Central Asia, официального партнера YouTube в Центральной Азии.

 

Видеосервис занимает в стране 10-е место по популярности среди сайтов. Это объяснили тем, что люди пока боятся заходить на сайт из-за дорого интернета. При оценке аудитории учитывались граждане Узбекистана в России и других стран, пишет spot.uz.

 

«Количество пользователей в самом Узбекистане пока не велико — 25%, что составляет 25 млн просмотров в месяц», — отметил Безмятежный.

 

Среднестатистический узбекистанский пользователь просматривает в день от пяти роликов. Сеанс — 20 минут в день. Основная аудитория — мужчины (70%). Заходят узбекистанцы на сайт в основном с мобильных устройств (72%), на втором месте — десктопы (24%).

 

Для сравнения, в Казахстане второе место занимают Smart TV (20% — 2,5 млн человек в месяц). Youtube заменил для казахстанцев стандартное телевещание.

 

Ядром выступают люди в возрасте 25−34 лет, на которых приходится 38% от общей аудитории.


Похожие статьи:
﻿
Облегченная версия YouTube стала доступной для узбекистанцев

Облегченная версия YouTube стала доступной для узбекистанцев

Новости Узбекистана / Технологии
﻿
Названы самые популярные интернет-ресурсы

Названы самые популярные интернет-ресурсы

Новости Узбекистана / Технологии
﻿
Узбекистан занимает 37 место в мире по количеству интернет пользователей

Узбекистан занимает 37 место в мире по количеству интернет пользователей

Новости Узбекистана / Технологии
﻿
Армия Узбекистана заняла 48 место в рейтинге сильнейших вооруженных сил мира

Армия Узбекистана заняла 48 место в рейтинге сильнейших вооруженных сил мира

Общество / Новости Узбекистана
﻿
Узбекистан занимает 43 место в мире по количеству населения

Узбекистан занимает 43 место в мире по количеству населения

Общество / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика