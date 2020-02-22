В парламенте изучат петицию об отмене платной регистрации IMEI





В середине декабря на портале коллективных обращений Mening fikrim была опубликована петиция об отмене платной регистрации устройств по международному уникальному идентификационному коду. С момента публикации она набрала свыше 20 тысяч голосов и более 450 комментариев. Для рассмотрения парламентом достаточно 10 тысяч голосов.

Для изучения вопроса профильный комитет нижней палаты парламента создал рабочую группу из восьми человек. В нее вошли четыре депутата, являющиеся членами комитета, представитель бюджетного управления, а также три эксперта с опытом в сфере ИКТ.

Комитет планирует собрать и проанализировать статистическую и финансовую информацию, связанную с функционированием системы регистрации IMEI, динамику импорта мобильных устройств на основе данных таможенной статистики, изучить и выявить возможные проблемы в практике регистрации кодов IMEI импортерами и гражданами.

Кроме того, намечено провести сравнительно-сопоставительный анализ международной практики функционирования систем государственной регистрации мобильных устройств и провести социологический опрос среди пользователей.

На основе анализа комитет подготовит решение о целесообразности отмены либо сохранения платы за регистрацию IMEI и рекомендации по упрощению данной процедуры. 5 марта доклад для утверждения должен быть направлен Законодательной палате.

В рабочую группу не вошел Александр Сучков

Глава комитета Илхом Абдуллаев на брифинге в пятницу сообщил, что в рабочую группу планировалось включить председателя редакционной коллегии журнала infoCOM.uz, авторитетного эксперта в сфере ИКТ Александра Сучкова, однако его кандидатура была снята.





«Он опубликовал статью о том, что [процедура регистрации устройств по IMEI] правильная и нужно оставить плату. У него уже было определенное мнение. При комитете есть экспертный совет, мы привлекли его членов при формировании группы. Александр Сучков — очень опытный специалист в этой сфере, но мы все равно не взяли его, потому что у него уже было сформировано мнение», — сказал он.

В своей статье («Упрощать процедуру нужно, отменять плату нельзя») Александр Сучков пишет, что процедуру регистрации по IMEI нужно упрощать, но отменять нельзя. По его мнению, внедрение системы учета и регистрации мобильных устройств в Узбекистане проходило «очень и очень плавно», соблюдая интересы миллионов граждан.

«Многие годы в Узбекистане из-за отсутствия свободной конвертации процветал так называемый „серый" рынок техники и особенно мобильных устройств. По статистике завозилось и проходило таможню всего несколько тысяч устройств, а по факту продавалось на рынке несколько миллионов в год», — отмечает он.

Александр Сучков подчеркивает, что сегодня «мобильный телефон — наиболее важное устройство идентификации, которое хранит в себе все контакты, персональные данные, платежные мобильные приложения, а номер телефона является идентификатором в большом количестве сервисов, начиная от регистрации в сети Wi-Fi и заканчивая пользованием сервисами «электронного правительства».

«Недаром создатели стандарта GSM изначально и придумали коды IMEI. Кража или потеря телефона для многих из нас — это трагедия. Так зачем же экономить на нашей безопасности?» — отмечает он.

Александр Сучков уверен, что если отменить плату за регистрацию, то она будет проводиться формально и не позволит достичь главных целей, а именно: предотвратить кражу и незаконное использование мобильных устройств, реализацию некачественных устройств, не соответствующих стандартам GSMA и причиняющих вред здоровью, сформировать здоровую конкурентную среду на рынке телекоммуникаций и защитить рынок от ввоза и реализации контрафактных устройств.

Специалисты проекта UZIMEI отметили, что разработанная система предоставляет возможность проверить статус IMEI мобильного устройства и своевременно определить неопознанное, клонированное, утерянное и украденное устройство перед приобретением.

«Так что же случилось в начале 2020 года, что была создана петиция об отмене платы за IMEI, которую поддержали более 17 тысяч граждан? Скорее всего, система начала работать реально и многие вдруг осознали, что телефоны нужно регистрировать и даже платить. У некоторых телефоны были блокированы, и это вызвало гнев. Кто-то даже не заметил, что прошел период автоматической регистрации и что теперь нужно завозить мобильные устройства легально и платить положенные по закону платежи», — пишет Александр Сучков.

По его мнению, рынок Узбекистана становится легальным, а потому многим «недобросовестным поставщикам „серого" рынка были закрыты возможности по контрабанде».

«Безусловно, миллионы граждан проголосуют за отмену или снижение любого платежа, налога или цен на любой товар. Никто не желает платить лишнего. Это нормально. Но необходимо помнить, что плату за регистрацию кодов IMEI производит импортер, который легально завозит товар в республику, или отечественный производитель товаров, а также физические лица, завозившие в установленном порядке для собственных нужд телефоны. Не лучше ли каждому гражданину точно знать, что приобретаемые телефоны легальные и защищены законом?» — спрашивает автор.

Сколько регистрация принесла денег и куда их направят

Депутат Законодательной палаты, член фракции Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) Шухрат Шарафутдинов рассказал, что Комитет по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий ранее уже обращался в соответствующие организации, в том числе Министерство по развитию ИТ и коммуникаций, касательно платной регистрации.





Во время слушания говорилось, что на внутреннем рынке продается контрафактное и некачественное оборудование с мобильной связью, что ущемляет права потребителей, наносит ущерб госбюджету и мешает развитию здоровой конкуренции. Мониторинг комитета в 2018 году показал, что за год было импортировано 13,5 тысячи мобильных телефонов на сумму 1,8 млн долларов.

За 10 месяцев 2019-го этот показатель вырос в разы — было завезено 80 тысяч мобильных телефонов на 5,5 млн долларов. Только за ноябрь-декабрь 2019 года было официально закуплено 460,8 тысячи аппаратов на 17,4 млн долларов, а за полтора месяца текущего года — 110,4 тысячи на 8,5 миллиона долларов.

Шухрат Шарафутдинов сообщил, что в Законодательную палату поступают обращения граждан, интересующихся обоснованностью платы в 44,6 тысячи сумов за регистрацию IMEI-кодов, а также тем, почему эта услуга платная и на что направляются средства.

Согласно статистике, с 1 декабря было зарегистрировано 566 тысяч 772 мобильных аппарата и в специальный фонд Казначейства поступило 25,3 млрд сумов (2,6 млн долларов).

«Эти деньги направлены на реализацию проектов по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в селах и отдаленных районах, туристских и рекреационных зонах. За счет них планируется открыть учебные центры по обучению информационно коммуникационным технологиям», — отметил депутат.