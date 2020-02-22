Ташкентский международный инвестиционный форум переносится

В условиях ухудшения глобальной эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавируса, Правительством Узбекистана принято решение о переносе проведения Ташкентского международного инвестиционного форума и пленарного заседания Совета иностранных инвесторов на ноябрь 2020 года.

Как сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли, такой шаг обусловлен необходимостью недопущения распространения вируса 2019-nCov среди участников форума, в том числе зарубежных гостей и граждан нашей страны.

О конкретных датах проведения мероприятий будет сообщено дополнительно.

По информации Мининвестиций, число зарегистрировавшихся участников форума значительно превысило ожидания Оргкомитета и составило 1706 человек, в том числе представители бизнеса – 1284, зарубежных правительств – 422, средств массовой информации – 42. География зарегистрированных участников охватывает 63 страны мира.

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