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  • 22 февраль 2020 9:57
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Ташкентский международный инвестиционный форум переносится

Ташкентский международный инвестиционный форум переноситсяВ условиях ухудшения глобальной эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавируса, Правительством Узбекистана принято решение о переносе проведения Ташкентского международного инвестиционного форума и пленарного заседания Совета иностранных инвесторов на ноябрь 2020 года.

 

Как сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли, такой шаг обусловлен необходимостью недопущения распространения вируса 2019-nCov среди участников форума, в том числе зарубежных гостей и граждан нашей страны.

 

О конкретных датах проведения мероприятий будет сообщено дополнительно.

 

По информации Мининвестиций, число зарегистрировавшихся участников форума значительно превысило ожидания Оргкомитета и составило 1706 человек, в том числе представители бизнеса – 1284, зарубежных правительств – 422, средств массовой информации – 42. География зарегистрированных участников охватывает 63 страны мира.

 

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