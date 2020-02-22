«Uzbekistan Airways» объявила скидки в честь празднования Навруза

«Uzbekistan Airways» объявила скидки до 50% на все рейсы внутри республики в честь празднования Навруза. Скидки действуют на рейсах с 21 по 23 марта 2020 года:

- 30% для индивидуальных пассажиров;

- 40% для туристических групп (5 и более человек); школьников, студентов и учащихся специальных заведений системы МВД, МО, СГБ, ГНК, ГТК РУз и др. ведомств;

- 50% для семьи, где 2 и более человека (муж и жена, супруги и их дети до 18-ти лет или кто-то из супругов и дети до 18-ти лет);

- 50% для пенсионеров;

- 50% для лиц с инвалидностью;

- 50% для участников войны 1941-1945 годов и приравненных к ним лиц;

- 50% для лиц, награжденных орденами и медалями за самоотверженный труд и воинскую службу в тылу в годы войны 1941-1945 годов;

- 50% для участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Скидки предоставляются как гражданам Узбекистана, так и иностранным гражданам.