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  • 22 февраль 2020 9:41
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ЮНЕСКО передала оборудование для создания мультфильмов

ЮНЕСКО передала оборудование для создания мультфильмовСтудия мультипликационных фильмов Национального агентства «Узбеккино» получила компьютерное оборудование, программное обеспечение и фототехнику для создания анимационного контента, сообщает gazeta.uz.

 

Оборудование передано в рамках проекта ЮНЕСКО «Укрепление культурной и креативной индустрий в Лаосе, Узбекистане и Руанде», сообщила пресс-служба представительства организации в Узбекистане.

 

Новая фототехника также поможет развитию кукольной анимации. «Сегодня производство кукольной анимации изменилось, и вместо пленочных кинокамер можно использовать цифровые фотоаппараты. В наших планах возродить кукольную анимацию в Узбекистане», — отметил режиссер-аниматор Азиз Мухамедов.

 

Как отмечается в сообщении, ЮНЕСКО поддерживает развитие анимационной индустрии в Узбекистане через повышение знаний и навыков сотрудников мультипликационных студий и оказывает им материально-техническую помощь.

 

Недавно представительство ЮНЕСКО организовало тренинг по анимационному сториборду (раскадровке), который проводил режиссер-аниматор из Беларуси Михаил Тумеля.

 

Проект «Укрепление культурной и креативной индустрий в Лаосе, Узбекистане и Руанде» стартовал в 2017 году при финансовой поддержке Министерства культуры, спорта и туризма Республики Корея. Он направлен на развитие киноиндустрии в Узбекистане, а также на охрану и продвижение разнообразия форм культурного самовыражения.


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