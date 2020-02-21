Узбекистан в этом году планирует завершить работу по размещению на своей территории ресурсов Google, Яндекс и Facebook, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на слова первого заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжона Умарова.

"Будет проведена работа по размещению на территории республики ресурсов таких компаний, как Google, Яндекс и Facebook, которые составляют крупный зарубежный контент в сети Интернет. В сотрудничестве с крупнейшими мировыми компаниями, представляющими интернет-сервисы, нами будет произведена локализация серверного оборудования и многочисленных сервисов", – рассказал он в ходе заседания Международного пресс-клуба.

По словам Умарова, это станет знаменательным событием для всего Узнета.

"Локализация сервисов Google и Яндекс на территории Узбекистана будет способствовать увеличению скорости загрузки интернет-пользователями аудио-, видео-, программного обеспечения, и других видов контента, предоставляемых от данных сервисов", – сказал он.

Умаров также добавил, что планируется увеличить в 10 раз скорость доступа к сети Интернет. Это будет сделано путем увеличения пропускной способности сетей телекоммуникаций и предоставления для населения скорости подключения в среднем от 10 до 100 Мбит/с, а для предприятий и организаций – от 100 до 1000 Мбит/с.

Кроме того, заметил он, планируется увеличить пропускную способность Международных центров пакетной коммутации в 2,5 раза, и реализовать проекты по расширению доступа к международным сетям с 1200 до 3000 Гбит/с.