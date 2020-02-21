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  • 21 февраль 2020 13:18
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Поставки туркменской электроэнергии снизились в 13 раз из-за аварии

Поставки туркменской электроэнергии снизились в 13 раз из-за аварииУзбекистан снизил импорт электроэнергии из Туркменистана в 13 раз из-за аварии на высоковольтной линии электропередач (ЛЭП) в соседней республике, сообщила пресс-служба «Национальных электрических сетей Узбекистана».

 

Предприятие с 1 декабря начало импорт электроэнергии из Туркменистана в рамках соглашения, заключенного на зимний период 2019—2020 годов.

 

По данным пресс-службы, 21 февраля в 6:45 произошло возгорание на ЛЭП, соединяющей крупнейшую в Туркменистане Марыйскую тепловую электростанцию и подстанцию «Сердар», от которой электроэнергия поступает в энергосистему Узбекистана.

 

«В результате поставки электроэнергии из Туркменистана снизились с 780 МВт до 60 МВт», — говорится в сообщении.

 

В результате сбоя в сети электропередачи соседней страны и срабатывания противоаварийной автоматической системы в энергосистеме Узбекистана потребители 600 МВт временно отключены от сети.

 

«В Узбекистане мобилизованы все необходимые силы для покрытия импортных операций в системе электроснабжения республики и обеспечения электроэнергией потребителей республики», — говорится в сообщении энергосетевой компании. В частности, задействованы дополнительные мощности гидроэлектростанций страны.

 

Это уже не первый случай сбоев в поставках электроэнергии из Туркмении в Узбекистана в последнее время. В начале декабря 2019 года «Национальные электрические сети Узбекистана» сообщали о прекращении поставок на сутки из-за аварии на ЛЭП в соседней стране.

 

Узбекистан за последние два года возобновил импорт электроэнергии из соседних стран Центральной Азии для удовлетворения потребностей населения и промышленности, особенно в пиковую нагрузку в зимнее время. В 2018 году возобновился импорт из Кыргызстана и Таджикистана, в июле 2019 года — из Казахстана в рамках участия в работе Центральноазиатской энергетической системы.

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