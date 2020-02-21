Узбекистан в этом году запустит в коммерческую эксплуатацию 5G и увеличит скорость интернета в 10 раз, заявил первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникации Олимжон Умаров. Об этом пишет Podrobno.uz.

"Цифровая экономика – деятельность, основанная на цифровых технологиях. Мы поставили перед собой четкую цель и выделили для себя 4 крупных направления. Одним из них является развитие цифровой инфраструктуры. Без ее развития говорить о цифровой экономике бесполезно. В этом году со стороны министерства по развитию информационных технологий будет проложено 12 000 км оптоволоконной связи, в коммерческую эксплуатацию будет введен стандарт 5G", – отметил он в ходе заседания Международного пресс-клуба.

По его словам, развитие всех сфер во многом будет зависеть от того, как будет осуществляться цифровизация.

"85% общеобразовательных учреждений будут обеспечены широкополосным доступом в интернет. Ещё одно важное направление – это развитие электронного правительства. Поставлена задача подготовить адресную программу на два года. Также будут усовершенствованы электронные госуслуги. 60% населения нашей страны составляет молодежь. Очень важно создать условия для них для получения образования в сфере информационных технологий", – сказал он.

Олимжон Умаров также заявил, что "в 2020 году скорость интернета увеличится в 10 раз".