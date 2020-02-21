В Узбекистане грядет пенсионная реформа

В рамках новой концепции пенсионных реформ планируется поэтапное увеличение пенсионного возраста, а также переход на трехуровневую пенсионную систему.

С 1 апреля текущего года Внебюджетный пенсионный фонд при Министерстве финансов планирует разработку и вынесение для обсуждения новой концепции пенсионных реформ. Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.

В настоящее время средний пенсионный возраст для мужчин и женщин в мире составляет 62 года, в то время как в Узбекистане – 57,5 лет. В процессе реформ планируется поэтапное увеличение размера минимального стажа для назначения пенсии, который сейчас составляет 7 лет (в соответствии с Конвенцией Международной организации труда – 15 лет).

Рассматривается также возможность перехода на трехуровневую пенсионную систему для повышения интереса населения к выплате пенсионных взносов. На первом уровне предусматривается выплата минимальной государственной пенсии. На втором уровне пенсионная выплата накапливается на лицевом счете на основании определенного вычета из заработной платы с учетом процентов не ниже ставки рефинансирования МБ. В третьем случае размер отчислений в Пенсионный фонд определяется населением.

«В этом году будет принят новый закон о пенсионном обеспечении граждан. Действующий закон был принят в 1994 году. Несмотря на то, что закон был изменен 26 раз, он также содержит поверхностные нормы и неоправданные льготы. По-прежнему существует список отдельных работников, удостоенных наград и категорий граждан, которые могут выходить на пенсию досрочно или получать высокие надбавки к пенсии без основания. Подобные льготы получили 642,4 тысячи человек», - говорится в сообщении.

Также, для расширения межведомственного обмена данными, планируется модернизировать программный комплекс «Пенсия». В настоящее время 2,4 миллиона пенсионеров используют SMS-сообщения, были введены другие онлайн-сервисы для получения информации через ЕПИГУ, а центры общественного обслуживания автоматизируют процесс подачи заявлений на пособие по рождению ребенка и на ритуальные услуги. Положение, утвержденное постановлением Кабмина от 5 декабря 2019 года, предусматривает, что люди имеют право самостоятельно размещать информацию о своей прошлой трудовой деятельности в Единой национальной системе труда. В этом случае введенные данные утверждаются Пенсионным фондом в течение 15 дней после их внесения.

К 1 апреля 2020 года механизм ввода и проверки этой информации будет уточнен.

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