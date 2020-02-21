В Узбекистане упразднили общественные формирования «Махалла посбони»

В Узбекистане в структуре органов самоуправления граждан упразднили общественные формирования «Махалла посбони». Об этом пишет kun.uz.

Об этом говорится в указе президента «О мерах по оздоровлению социально-духовной атмосферы в обществе, дальнейшей поддержке института махалли, а также поднятию на новый уровень системы работы с семьями и женщинами».

Напомним, в декабре 2018 года президент подписал постановление «О дополнительных мерах по повышению эффективности обеспечения общественной безопасности». Согласно документу, во всех махаллинских сходах граждан упразднили должность «махалла посбони» и вместо них появились помощники инспекторов профилактики по охране общественного порядка.

Ранее сообщалось, что в структуре органов самоуправления граждан упразднили ряд должностей.