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  • 21 февраль 2020 12:40
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В Узбекистане упразднили общественные формирования «Махалла посбони»

В Узбекистане упразднили общественные формирования «Махалла посбони»В Узбекистане в структуре органов самоуправления граждан упразднили общественные формирования «Махалла посбони». Об этом пишет kun.uz.

 

Об этом говорится в указе президента «О мерах по оздоровлению социально-духовной атмосферы в обществе, дальнейшей поддержке института махалли, а также поднятию на новый уровень системы работы с семьями и женщинами».

 

Напомним, в декабре 2018 года президент подписал постановление «О дополнительных мерах по повышению эффективности обеспечения общественной безопасности». Согласно документу, во всех махаллинских сходах граждан упразднили должность «махалла посбони» и вместо них появились помощники инспекторов профилактики по охране общественного порядка.

 

Ранее сообщалось, что в структуре органов самоуправления граждан упразднили ряд должностей.


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