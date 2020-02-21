Узбекистан закупит два высокоскоростных испанских поезда. Они могут начать обслуживание пассажиров уже в этом году

"В 2021 году будут приобретены два скоростных поезда. В настоящее время мы ведем переговоры с испанской компанией, и, если договоримся, то сможем пользоваться поездами не в 2021 году, а уже в этом году", – рассказал в ходе заседания Международного пресс-клуба заместитель министра транспорта Даврон Дехканов.









Отечественные железнодорожники уже больше шести лет эксплуатируют поезда и пассажирские вагоны испанской компании Talgo. Они получили название в честь древнего городища "Афросиаб" и обслуживают пассажиров на маршруте Ташкент – Бухара, Ташкент – Самарканд, Ташкент – Шахрисабз. На сегодняшний день в парке железнодорожников – четыре скоростных состава "Афросиаб".

Новые скоростные поезда необходимы железнодорожникам для обслуживания будущего маршрута Ташкент – Бухара – Хива, а также повышения частоты курсирования на действующих направлениях. Сегодня одна из главных проблем с высокоскоростными поездами в Узбекистане – высокий спрос на билеты в них и, как следствие, дефицит билетов.

Ранее сообщалось, что отечественные железнодорожники вели переговоры с испанской Talgo и корейской Hyundai по приобретению новых высокоскоростных электропоездов, сообщает Podrobno.uz.