» » » Узбекистан закупит два высокоскоростных испанских поезда. Они могут начать обслуживание пассажиров уже в этом году
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  • 21 февраль 2020 10:44
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Узбекистан закупит два высокоскоростных испанских поезда. Они могут начать обслуживание пассажиров уже в этом году

"В 2021 году будут приобретены два скоростных поезда. В настоящее время мы ведем переговоры с испанской компанией, и, если договоримся, то сможем пользоваться поездами не в 2021 году, а уже в этом году", – рассказал в ходе заседания Международного пресс-клуба заместитель министра транспорта Даврон Дехканов.  

 

Узбекистан закупит два высокоскоростных испанских поезда. Они могут начать обслуживание пассажиров уже в этом году


Отечественные железнодорожники уже больше шести лет эксплуатируют поезда и пассажирские вагоны испанской компании Talgo. Они получили название в честь древнего городища "Афросиаб" и обслуживают пассажиров на маршруте Ташкент – Бухара, Ташкент – Самарканд, Ташкент – Шахрисабз. На сегодняшний день в парке железнодорожников – четыре скоростных состава "Афросиаб".

 

Новые скоростные поезда необходимы железнодорожникам для обслуживания будущего маршрута Ташкент – Бухара – Хива, а также повышения частоты курсирования на действующих направлениях. Сегодня одна из главных проблем с высокоскоростными поездами в Узбекистане – высокий спрос на билеты в них и, как следствие, дефицит билетов.

 

Ранее сообщалось, что отечественные железнодорожники вели переговоры с испанской Talgo и корейской Hyundai по приобретению новых высокоскоростных электропоездов,  сообщает Podrobno.uz.


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