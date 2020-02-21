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  • 21 февраль 2020 10:28
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Как производятся выплаты семьям погибших при строительстве метро в Ташкенте?

Как известно, согласно заключению Специальной комиссии по расследованию обвала грунта на строительстве Юнусабадской линии метро было установлено, что трагедия 18 декабря 2019 года была вызвана несоответствиями, допущенными в процессе выравнивания траншеи высокогорной стенки, наличием нарушения требований проекта, а также поглощения дождевой воды и интенсивного просачивания воды из дренажных труб в грунт. Это вызвало обвал порядка 250 кубометров почвы на открытом участке строительной площадки.

 

Как производятся выплаты семьям погибших при строительстве метро в Ташкенте?


Каримов Зариф Тулкинович, мастер Самаркандской дистанции пути АО "Узбекистон темир йуллари" погиб во время обвала грунта. Специальная комиссия по расследованию трагедии установила выплату единовременного пособия семье, потерявшей кормильца в размере 281 млн. 670 тыс. 972 сума.

 

 Выплаты со стороны работодателя и страховой компании СК «Темирйулсугурта» произведены супруге погибшего Ирисовой Майсаре Мавлоновне 12 февраля 2020 года. Также произведены выплаты в размере 8 млн. сумов на покрытие расходов, связанные с погребением Каримова З.Т. и оказана помощь в проведении церемониальных мероприятий.

 

 В настоящее время уже выплачиваются ежемесячно по 650 тысяч 608 сум 29 тийин на каждого из пяти членов этой семьи, находившимся на иждивении у погибшего.

Специальной комиссией также установлена выплата пособий остальным пяти семьям погибших, а нетрудоспособные члены семей потерявших кормильца будут получать ежемесячную компенсацию. Оплату будет осуществлять фирма, заключившая трудовые договора с остальными пятью погибшими. Об этом пишет darakchi

 


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