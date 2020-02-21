Как производятся выплаты семьям погибших при строительстве метро в Ташкенте?

Как известно, согласно заключению Специальной комиссии по расследованию обвала грунта на строительстве Юнусабадской линии метро было установлено, что трагедия 18 декабря 2019 года была вызвана несоответствиями, допущенными в процессе выравнивания траншеи высокогорной стенки, наличием нарушения требований проекта, а также поглощения дождевой воды и интенсивного просачивания воды из дренажных труб в грунт. Это вызвало обвал порядка 250 кубометров почвы на открытом участке строительной площадки.





Каримов Зариф Тулкинович, мастер Самаркандской дистанции пути АО "Узбекистон темир йуллари" погиб во время обвала грунта. Специальная комиссия по расследованию трагедии установила выплату единовременного пособия семье, потерявшей кормильца в размере 281 млн. 670 тыс. 972 сума.

Выплаты со стороны работодателя и страховой компании СК «Темирйулсугурта» произведены супруге погибшего Ирисовой Майсаре Мавлоновне 12 февраля 2020 года. Также произведены выплаты в размере 8 млн. сумов на покрытие расходов, связанные с погребением Каримова З.Т. и оказана помощь в проведении церемониальных мероприятий.

В настоящее время уже выплачиваются ежемесячно по 650 тысяч 608 сум 29 тийин на каждого из пяти членов этой семьи, находившимся на иждивении у погибшего.



Специальной комиссией также установлена выплата пособий остальным пяти семьям погибших, а нетрудоспособные члены семей потерявших кормильца будут получать ежемесячную компенсацию. Оплату будет осуществлять фирма, заключившая трудовые договора с остальными пятью погибшими. Об этом пишет darakchi