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  • 20 февраль 2020 16:10
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Видео: 77-летний пенсионер отбился от грабителя у банкомата (Видео)

Пенсионер из города Кардифф, Уэльс, Великобритания, успешно отбился от напавшего на него около банкомата грабителя и попал на видео. 

 


На кадры произошедшего обратило внимание издание Independent.

 

5 февраля 77-летний мужчина снимал наличные из банкомата. Неожиданно грабитель схватил мужчину за плечи и потребовал у него наличные и банковскую карту.

 

После короткой драки пенсионер подошел к нападавшему в упор и несколько раз ударил его. Испуганный преступник скрылся с места происшествия, ничего не взяв. Полицейские отметили, что потерпевший проявил отвагу, хотя и был сильно напуган происходящим.

 

Подозреваемый — белый мужчина с черным рюкзаком. Он был одет в жилет со светоотражателями и шапку с белым орнаментом. Его разыскивает полиция, сообщает darakchi

 


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