Узбекистан и Турция перешли на новый формат диалога

В Анкаре 19 февраля состоялось первое заседание Узбекско-Турецкого совета стратегического сотрудничества высшего уровня. Этот орган является новым форматом диалога двух стран и осуществляет деятельность под сопредседательством президентов. Об этом пишет

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, совет, заседания которого планируется проводить ежегодно, будет определять совместную стратегию развития сотрудничества Узбекистана и Турции в сферах политики, безопасности и обороны, экономики и торговли, инвестиций, туризма, энергетики, транспорта, сельского и лесного хозяйства, культуры, образования, науки и техники, инноваций, здравоохранения и в других направлениях.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что совет станет важной основой для реализации приоритетных задач по доведению товарооборота между странами до 5 млрд долларов в ближайшие годы.

«Мы высоко ценим, что наши отношения с Узбекистаном, опирающиеся на крепкие братские узы, поднялись на уровень стратегического партнерства», — сказал по итогам заседания президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Одной из центральных тем нашего диалога стала реализация совместных проектов. Совместно с ведущими турецкими компаниями разрабатываются новые проекты на сумму более 1 млрд долларов, — сообщил Шавкат Мирзиёев.

«Мы готовы задействовать все возможности для того, чтобы вывести на новый уровень нашу традиционную дружбу, полномасштабное и перспективное сотрудничество, которое сегодня развивается в интересах процветания, мира и благополучной жизни наших братских народов», — добавил он.

Эти принципы нашли отражение в Совместном заявлении об итогах первого заседания Совета стратегического сотрудничества. В присутствии президентов также был подписан ряд документов по взаимодействию в сферах торговли, экономики и технологий.

Шавкат Мирзиёев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан на очередное заседание совета.

Узбекско-турецкое сотрудничество активизировалось после государственного визита Шавката Мирзиёева в Турцию в октябре 2017 года и Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан в апреле 2018 года.

Взаимный товарооборот с почти 1,2 млрд долларов в 2016 году вырос до более 2,5 млрд долларов , по итогам 2019 года. В Узбекистане действует более 1300 предприятий с участием турецких инвестиций. Реализуются инвестиционные проекты на 500 млн долларов.