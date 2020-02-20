Принят Указ Президента «О мерах по оздоровлению социально-духовной атмосферы в обществе, дальнейшей поддержке института махалли, а также поднятию на новый уровень системы работы с семьями и женщинами».

Указом учреждены следующие должности:

в структуре Совета Министров Республики Узбекистан – должность заместителя председателя Совета Министров – министра по поддержке махалли и семьи;

в структуре хокимиятов областей и города Ташкента – должность заместителя хокима – начальника управления по поддержке махалли и семьи;

в структуре хокимиятов районов (городов) – должность заместителя хокима – начальника отдела по поддержке махалли и семьи.

Упразднены должности председателей комитетов женщин, которые считались заместителем Премьер-министра, заместителем председателя Совета Министров, заместителями соответствующих хокимов.

Согласно Указу, Министерство по поддержке махалли и семьи является уполномоченным органом государственного управления по разработке и реализации единой государственной политики в сфере поддержки семьи, женщин и престарелых, защиты их прав и законных интересов, а также по установлению сотрудничества с органами самоуправления граждан.

Министерство является ответственным за всестороннее содействие первичным организациям по вопросам женщин, а также за повышение эффективности их деятельности.

Первые заместители начальников территориальных подразделений Министерства определены председателями Общественных советов женщин, соответствующие заместители начальников территориальных подразделений Министерства – председателями Общественных советов ветеранов.

Также, теперь председатели сходов граждан будут избираться на пятилетний срок.

Принимая во внимание важную роль института махалли в общественно-духовной жизни общества, а также с целью поддержки работников сферы, 22 марта – объявлен «Днем работников системы махалли».