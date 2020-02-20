Привокзальные площади передадут от хокимиятов аэропортам

Аэропортам Узбекистана передадут в ведение привокзальные площади, в том числе автостоянки, которые сейчас находятся в управлении хокимиятов. Об этом стало известно в ходе выступления первого заместителя министра транспорта Ильхома Махкамова на международном авиационном форуме Uzbekistan Airports, Aviation & Logistics Forum 19 февраля в Ташкенте.

Как отметил первый замминистра, такая мера поможет повысить доходность воздушных гаваней. Кроме того, планируется создать автобусные маршруты, связывающие аэропорты в регионах.

Ожидается, что с передачей привокзальных площадей аэропортам ответственность за решение проблемы скопления таксистов у выходов воздушных гаваней перейдет к компании Uzbekistan Airports.

Эта проблема прежде не получала полного решения из-за отсутствия координации среди государственных органов. «Все признают наличие проблемы, но ссылаются друг на друга. В аэропорту говорят, что территория за забором „не их". В МВД говорят, что таксистами они не занимаются. В хокимияте говорят, что это дело налоговой. Поэтому так нужна совместная координация и план, решительно и разом разобраться с проблемой», — писал автор «Газеты.uz» Никита Макаренко.

Президент Шавкат Мирзиеёв поручал навести порядок в аэропорту и систематизировать работу таксистов еще в феврале 2018 года. С тех пор в аэропортах появилась услуга вызова официального такси через специальную стойку, однако нелегальные таксисты продолжают собираться у ворот.

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