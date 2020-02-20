Органы ЗАГС возвращают Минюсту

С 1 апреля органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) перейдут в ведение Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции Узбекистана. Это предусмотрено указом президента от 18 февраля, сообщает gazeta.uz.

На Агентство госуслуг возложены функции по системному контролю за деятельностью органов ЗАГС, отбору и расстановке кадров, координации правоприменительной практики, ведению информационной системы «Единый электронный архив ЗАГС» и руководству территориальными архивами ЗАГС.

В 2018 году органы ЗАГС указом президента были переданы из системы Минюста в подчинение хокимиятов по основному направлению деятельности, связанной с регистрацией актов по брачным отношениям, укреплением института семьи и предупреждением семейных разводов. При этом на Агентство госуслуг уже тогда были возложены задачи по координации правоприменительной практики, ведению информационной системы «Единый электронный архив ЗАГС» и руководству территориальными архивами ЗАГС.

На пленарном заседании в декабре председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева заявила, что хокимияты не смогли в полной мере реализовать меры по укреплению материально-технической базы органов ЗАГС и исключению коррупциогенных факторов.

Глава верхней палаты парламента отмечала, что в прежней системе сотрудники органов ЗАГС работали в подчинении одного руководства, но после их передачи хокимиятам «у них будто стало два руководителя». По ее словам, это приводило к сложностям в работе.