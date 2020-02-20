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  • 20 февраль 2020 11:42
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В Узбекистане образовано Министерство по поддержке махалли и семьи

В Узбекистане образовано Министерство по поддержке махалли и семьиПринят Указ Президента «О мерах по оздоровлению социально-духовной атмосферы в обществе, дальнейшей поддержке института махалли, а также поднятию на новый уровень системы работы с семьями и женщинами».

 

В соответствии с Указом, в каждой махалле внедряется новая система, основанная на принципе «Благоустроенная и безопасная махалля».

 

Указом образовано Министерство по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан и его подразделения в Республике Каракалпакстан, областях, городе Ташкенте, районах (городах).

 

Одной из основных задач и направлений деятельности министерства является всестороннее содействие в полноценном и эффективном внедрении в обществе принципа «Благоустроенная и безопасная махалла», установление тесного сотрудничества с органами самоуправления граждан по оздоровлению социально-духовной атмосферы в семьях и махаллях.

 

Согласно Указу, на базе Научно-практического исследовательского центра «Оила» при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Учебно-методического и научно-исследовательского центра «Махалла» образован Научно-исследовательский институт «Махалла ва оила» и передан в структуру министерства.

 

Для сведения, руководящими органами Комитета женщин Узбекистана и Республиканским советом по координации деятельности органов самоуправления граждан приняты решения об упразднении данных организаций.

 

Также, приняты решения Фонда по поддержке общественной деятельности ветеранов Узбекистана «Нуроний» в форме общественного объединения об упразднении Каракалпакского Республиканского, областных, Ташкентского городского и районных (городских) отделений.


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