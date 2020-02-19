Численность постоянного населения Узбекистана дошла до 34 миллионов. Точная цифра по данным на 18 февраля составляет 34 002 410 человек, сообщает Podrobno.uz.

При этом 1 января 2020 года количество узбекистанцев составляло 33 905 799 человек, сообщил в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы Госкомстата Усмон Абдурасулов.

Согласно приведенным им данным, в республике на сегодняшний день проживают 17 093 012 мужчин и 16 909 398 женщин. С начала года родилось 126 768 человек, умерло 29 051 человек, в результате чего население страны выросло почти на 97 тысяч человек. Также в Узбекистан прибыли 23 502 человека, уехали 24 608 человек.