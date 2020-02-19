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  • 19 февраль 2020 12:37
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Численность постоянного населения Узбекистана дошла до 34 миллионов

Численность постоянного населения Узбекистана дошла до 34 миллионовЧисленность постоянного населения Узбекистана дошла до 34 миллионов. Точная цифра по данным на 18 февраля составляет 34 002 410 человек, сообщает Podrobno.uz.

 

При этом 1 января 2020 года количество узбекистанцев составляло 33 905 799 человек, сообщил в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы Госкомстата Усмон Абдурасулов.

 

Согласно приведенным им данным, в республике на сегодняшний день проживают 17 093 012 мужчин и 16 909 398 женщин. С начала года родилось 126 768 человек, умерло 29 051 человек, в результате чего население страны выросло почти на 97 тысяч человек. Также в Узбекистан прибыли 23 502 человека, уехали 24 608 человек.

Численность постоянного населения Узбекистана дошла до 34 миллионов


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