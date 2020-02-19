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  • 19 февраль 2020 12:34
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Часть прибывших из Китая выписана после карантина

Часть прибывших из Китая выписана после карантина294 граждан, ранее эвакуированные из Китая в Узбекистан и находившиеся на двухнедельном карантине в санатории «Бустон», выписаны домой, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

 

Результаты вирусологического анализа показали, что ни у одного из граждан не обнаружено коронавирусной инфекции.

 

Всего 4−6 февраля из Пекина в Ташкент тремя чартерными рейсами были эвакуированы 584 соотечественников. Из них 459 мужчин и 125 женщин.

 

В связи с окончанием карантина в среду и четверг граждане, размещенные в других медицинских учреждениях, также будут отправлены домой, уточнили в Минздраве.

 

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