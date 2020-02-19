В Узбекистане ожидается резкое потепление до +19 градусов

Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 20-23 февраля.

В Ташкенте, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях ожидается переменная облачность. 22 февраля местами возможен дождь и туман. Температура ночью 20 февраля составит -3…+2 градуса, 21 февраля 0…+5 градусов, 22-23 февраля +2…+7 градусов. Днем 21 февраля +10…+15 градусов, 22 февраля +8…+13 градусов.

В Каракалпакстане и Хорезмской области переменная облачность, без осадков. 21 февраля местами возможны небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Температура ночью 20 февраля -3…-8 градусов, 21-23 февраля 0…-5 градусов, днем 20-22 февраля +7…+12 градусов, 23 февраля +10…+15 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях также ожидается переменная облачность. 20 и 23 февраля без осадков, 21-22 февраля местами возможен дождь и туман. Температура ночью 20 февраля -2…+3 градуса, 21 февраля 0…+5 градусов, 22-23 февраля +2…+7 градусов, днем 20-22 февраля +8…+13 градусов, 23 февраля +13…+18 градусов.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях переменная облачность. 20 и 23 февраля без осадков, 21-22 февраля местами дождь и туман. Температура ночью 20-21 февраля 0…+5 градусов, 20 февраля местами до -2 градусов, 22 февраля +2…+7 градусов, 23 февраля +4…+9 градусов, днем 20-21 февраля +10…+15 градусов, 22 февраля +12…+17 градусов, 23 февраля +14…+19 градусов.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ожидается переменная облачность, без осадков. 22 февраля местами возможен небольшой дождь и туман. Температура ночью 20-21 февраля -2…+3 градуса, 22-23 февраля 0…+5 градусов, днем 20 февраля +5…+10 градусов, 21-23 февраля +8…+13 градусов.

В горных районах республики переменная облачность. 20 и 23 февраля без осадков, 21-22 февраля местами возможны осадки и туман. Температура 20 февраля ночью -3…-8 градусов, 21-23 февраля -2…+3 градуса, днем 0…+11 градусов.