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  • 19 февраль 2020 12:24
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Депутаты приняли закон о гражданстве

Депутаты приняли закон о гражданствеДепутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана 18 февраля рассмотрели и приняли во втором чтении закон о гражданстве в новой редакции, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

 

Документ наделит гражданскими правами почти 50 тысяч человек, проживающих в Узбекистане, но так и не получивших гражданства, сообщает gazeta.uz.

 

В статье 6 закона говорится, что лицо, прибывшее и постоянно прописанное на территории Узбекистана до 1 января 1995 года, не принявшее гражданство иностранного государства и проживающее здесь до вступления в силу этого закона, на основании вида на жительства для лица без гражданства при изъявлении желания признается гражданином Узбекистана.

 

В новую редакцию закона вносится понятие «соотечественник», для них определен упрощенный прием в гражданство Узбекистана. Сократится количество документов, предоставляемых для получения гражданства, будет продлен срок постановки гражданина на консульский учет.

 

Напомним, предоставить гражданство автоматически почти 50 тысячам соотечественников, которые давно проживают в Узбекистане, предложил в своем январьском послании парламенту президент Шавкат Мирзиёев.


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