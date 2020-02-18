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  • 18 февраль 2020 10:40
  • 35

Шавкат Мирзиёев 19-20 февраля посетит Турцию

Шавкат Мирзиёев 19-20 февраля посетит Турцию

Президент Шавкат Мирзиёев 19-20 февраля посетит с визитом Турецкую Республику по приглашению Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

 

В соответствии с программой пребывания в городе Анкаре состоятся переговоры на высшем уровне и первое заседание двустороннего Совета стратегического сотрудничества под председательством лидеров Узбекистана и Турции.

 

Будут рассмотрены состояние и перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансовой, транспортно-коммуникационной, образовательной, культурно-гуманитарной сферах и других приоритетных направлениях. Состоится обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки.

 

Глава государства также встретится с руководителями ведущих компаний Турции, примет участие в торжественной церемонии открытия комплекса Президентской библиотеки Турецкой Республики.

 

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