Петиция об отмене платной регистрации IMEI-кодов набрала достаточно голосов для рассмотрения в правительстве

14 февраля на портале коллективных обращений «Mening fikrim» опубликовали петицию об отмене сборов за регистрацию мобильных устройств по IMEI и упрощении процедуры. Об этом сообщает UzReport.

Для рассмотрения парламентом обращение должно получить не менее 10 тысяч голосов и петиция их набрала. На момент публикации статьи проголосовали 13 492 человека. Голосование за петицию завершится через 88 дней. Автор петиции Анваржон Дехконов отмечает, что в эпоху глобализации важно поддерживать население и устранять излишние затраты и волокиту.

Предыстория

Система регистрации мобильных устройств по IMEI заработала в Узбекистане с апреля и является обязательной. Изначально устройства регистрировались бесплатно в автоматическом режиме. С декабря услуга стала платной, размер оплаты варьируется от 10% до 25% от базовой расчетной величины (223 тысячи сумов на сегодня).

IMEI-регистрация обойдется импортерам в 20% от базовой расчетной величины, производителю - в 10%, физическим лицам, резидентам страны – в 20% от БРВ в течение первых 30 дней и в 25% после это срока. Иностранцам разрешено регистрировать устройства бесплатно на срок до 30 дней. Если SIM-карта используется и после этого, им придется уплатить 20% от БРВ.

Для регистрации устройств, присланных из-за рубежа, владельцам придется предъявить конверт со штрих-кодом почтового идентификатора и календарным штемпелем. При отсутствии документов будет взыскано 100% от таможенной стоимости устройства.

На рассмотрение анкеты и регистрацию выделено 3 рабочих часа, на предъявление счета к оплате - 1 час, на внесение IMEI-кодов в белый список и уведомление об успешном прохождении регистрации – еще 1 час.